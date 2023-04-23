Жуткие ритуалы племени мая: археологи раскопали древние захоронения в Мексике

Во время проведения раскопок на территории лестницы храма – пирамиды древнего города майя Мораль-Реформа (Zone Moral-Reforma) в Мексике исследователи из Национального института антропологии и истории натолкнулись на две группы захоронений. Город датируется 662 годом н. е. и находится в мексиканском штате Табаско.

Об этом пишет Heritage Daily.

Ученые считают, что город успешно вел торговлю вблизи реки Сан-Педро-Мартир. Люди жили там с 300 года нашей эры. Период его расцвета пришелся на период между 622 и 756 годами, площадь составляла 215 акров. В городе находились большие площади и пирамидальные комплексы, стояли роскошные дворцы.

При раскопках на Сооружении 18 на восточной площади Moral-Reforma были найдены две группы захоронений на лестнице. Одна датируется периодом от 300 г. до н. э., другая – от 600 г. до 900 г. н. е..

В первом захоронении находились до 12 человек, оставленных в сидячем и боковом правом положении. Во втором захоронении насчитывается до 13 тел, часть которых была расчленена и обезглавлена. При изучении черепов ученые пришли к выводу, что похороненные люди имели высокий социальный статус. Это определили по форме черепов, имевших признаки искусственной деформации.

В погребении от 600 г. до 900 г. р. э. были найдены 567 артефактов, выполнявших роль подношения: нефритовые бусины, раковины, костяные кольца, острие снарядов, посуду и костяные иглы.

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Учитывая способ и глубину погребения ученые пришли к выводу, что это было ритуальное погребение – подарок божеству подземного мира майя для освящения храма.

Напомним, мы уже писали о древнем некрополе, который находится в центре Парижа.

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