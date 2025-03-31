Зима возвращается в Украину: синоптики прогнозируют снегопады и резкое похолодание

На этой неделе в Украине установится совсем не весенняя атмосфера. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в начале апреля ожидается возвращение зимних условий – существенное понижение температуры и снеговые осадки.

Об этом говорится на сайте "Метеопрог". В течение недели из-за активности циклонов и атмосферных фронтов по всей стране будут наблюдаться осадки, местами достаточно интенсивные.

"В конце недели из северных и западных регионов страны начнет заходить холодный фронт, что приведет к резкому снижению температуры, снегопадам и возвращению зимних погодных условий", – сообщил синоптик.

По его прогнозу, только на юго-востоке сохранится относительно высокая температура, в то время как на остальной территории ощутимо похолодает.

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Прогноз погоды на ближайшие дни.

31 марта: Начало недели принесет преимущественно облачную и нестабильную погоду в большинстве регионов. Ожидается дождь, а на востоке страны местами возможны интенсивные осадки. Температура днем будет колебаться в пределах +7…+12 °С, а в центральных и южных областях поднимется до +12…+17 °С.

1 апреля: На старте апреля небольшие и умеренные дожди возможны в северных, западных и частично центральных регионах. Кое-где будет туман. Температура ночью будет составлять +4…+9 °С, днем на западе и севере +7…+12 °С, тогда как в восточных и южных областях поднимется до +13…+18 °С.

2 апреля: По прогнозу Игоря Кибальчича, в среду дожди пройдут в северных и западных областях ночью, а днем – в Крыму и в Приазовье. В Карпатском регионе ожидается сильный мокрый снег. Ветер будет северным с порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +3…+8 °С, днем в западных и северных областях поднимется до +8…+13 °С, а в других регионах до +12…+17 °С.

Раньше мы рассказывали, где в Украине ждать интенсивные осадки.

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