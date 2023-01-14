Зимние антитренды: стилистка сказала, каких вещей стоит избавиться

Стилистка Ольга Льдокова считает, что этой зимой следует отказаться от некоторых меховых изделий, коротких шарфов и маленьких сумочек. Она говорит, что из моды вышли также объемные вязаные шапки и сапоги-гармошки.

В своем Инстаграмме специалист по моде рассказала о зимних антитрендах – какие элементы одежды не стоит одевать на себя. Среди запретов: комбинация тонких прозрачных колготок с зимней одеждой.

"Надевайте только плотные – и тепло и уместнее к шубам, дубленкам, пуховикам", – добавила стилистка.

Она не советует носить сумки с тонкими ремешками и маленькие сумки – "будут выглядеть не к месту с объемной зимней одеждой".

Что не будет модным зимой-2023:

Объемные эко-шубы "тедди"

Шапки бини крупной вязки и шапки с помпонами и декором

Тонкий трикотаж навыпуск

Сапоги гармошкой

Короткие шарфы

Маленькие сумочки

Мех на капюшоне, карманах или обуви

Тем временем подписчики стилистки в Инстаграме разделились во мнениях относительно ее советов. Одни согласились, что тонкие колготки зимой к теплой одежде "не подходят", других удивили советы по шапкам и сумочкам.

Напомним, что украинская стилистка Юлия Сайко рассказала о главных модных трендах зимы 2022-2023. Она подчеркнула, что зима – это не только о грубых тканях, стоит помнить о легкости.

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