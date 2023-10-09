Значительно сэкономите на платежках: Специалисты назвали самый лучший способ, чтобы платить за электроэнергию меньше

С повышением стоимости электроэнергии и угрозой возможных отключений из-за экстренных ситуаций, которые могут возникнуть по геополитическим причинам, многие интересуются вопросом, как максимально сэкономить на электроэнергии и как эффективнее использовать ее. Специалисты составили график оптимального использования бытовой техники для экономии электроэнергии и средств.

Читайте также: Как экономить деньги в квартире с кондиционером

Один из ключевых факторов – это понимание разницы между пиковой и не пиковой нагрузкой на электросеть. В не пиковые часы тарифы на электроэнергию могут быть ниже, и это также может способствовать снижению нагрузки на сеть в пиковые часы, пишет Главред.

Лучшее время для включения бытовой техники, чтобы сэкономить электроэнергию, есть утро и поздний вечер. В этот период спрос на электроэнергию обычно меньше, что означает, что приборы, такие как посудомоечные машины, стиральные машины и сушилки для одежды могут работать более эффективно.

С другой стороны, пиковые часы приходятся на период с 15:00 до 18:00, когда большинство людей возвращаются с работы и дети заканчивают школу. В настоящее время тарифы на электроэнергию могут быть выше, и сеть может испытывать увеличенную нагрузку.

Вот несколько советов, которые помогут вам сэкономить на электроэнергии:

Используйте естественный свет, когда это возможно, и избегайте излишнего использования искусственного освещения.

В теплую погоду попробуйте использовать приборы, потребляющие много энергии, ближе к вечеру, когда температура снижается, чтобы уменьшить нагрузку на кондиционеры.

Напомним, ранее мы писали о том, как эффективно экономить деньги и накопить мечту.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!