Зола и ароматные травы: как бороться с малиново-земляничным долгоносиком

Долгоносик является самым страшным врагом малины и клубники. Это маленькое, до 3 мм, насекомое с длинным носом и удлиненным телом. Долгоносик может уничтожить почти весь урожай. Как с ним бороться разбирался UaPortal.

Самка долгоносика откладывает яйца в цветках ягод. Личинки полностью выгрызают цветок изнутри. Вредитель появляется весной.

Можно бороться с долгоносиком собирая вредителя утром – тогда они находятся в состоянии оцепенения. Возьмите белую бумагу, расстелите ее под кустом и потрясите – долгоносик сам упадет на бумагу.

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Эффективен в борьбе с вредителем горчичный раствор. Чтобы его приготовить, возьмите 100 г горчичного порошка и растворите его в 3 л воды, размешайте. Обрабатывайте раствором кусты, на которых находится долгоносик.

Также можно сделать отвар из пахучих трав: пижмы, полыни с добавлением горького перца или чеснока. Этим раствором окропите растения.

Кроме того, весной насыпьте вокруг кустов древесной золы, долгоносики ее не любят.

Напомним, мы уже писали, как бороться с вредителями на смородине.

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