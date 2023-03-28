'Золотые' яйца на Пасху: как добиться такого эффекта

Украинцы любят удивлять своих близких и знакомых разнообразием блюд на праздники, не обходят они вниманием Пасху. Если вы хотите приготовить пасхальные яйца необычным способом, предлагаем сделать пасхальные яйца "золотыми". Этого эффекта поможет добиться поталь.

Поталь – это тонкие металлические листы или блестящие хлопья, изготовленные из алюминия и никеля. Поталь бывает золотого, серебряного и медного цвета. Ее можно приобрести либо в магазинах, где продаются товары для рукоделия, либо найти среди канцелярских товаров.

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Чтобы сделать пасхальные яйца золотыми, вам понадобятся одноразовые перчатки, кисточка, нож, яичный белок (служит клеем) и сам поталь.

Как красить?

Подготовьте отварные яйца, они должны быть сухими. Порежьте поталь на небольшие кусочки. Яйцо с помощью кисточки смажьте белком, затем возьмите кусочек талии, положите на смазанное белком яйцо. Возьмите широкую кисточку, смочите в воде и равномерно распределите блестящий кусок по поверхности яйца.

Кстати, яйца можно выкрасить в разные цвета, а поталь приклеивать на них частично, образуя произвольные узоры.

Предлагаем узнать способ, как сварить яйца на Пасху в вине.

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