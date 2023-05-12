Зубная паста и шлифмашина: как убрать царапину на стеклокерамике
Даже самую крепкую стеклокерамическую плиту невозможно застраховать от повреждений. На ней могут появиться царапины и даже сколы. Мы собрали для вас три действенных лайфхака, как привести плиту в порядок.
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Зубная паста
Если царапины почти незаметны, возьмите зубную пасту, в составе которой сода. Нанесите ее на поверхность на несколько минут и отполируйте сухой тряпкой.
Паста для металла
Нанесите пасту на повреждения и хорошо отполируйте. Через 30 секунд сотрите остатки пасты. Такой метод действует даже для глубоких царапин.
Шлифовальная машинка
Используйте этот метод в крайнем случае и только если умеете пользоваться машинкой. Возьмите войлочный круг и включите машинку на средние обороты. Аккуратно полируйте поверхность до тех пор, пока не исчезнут царапины.
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