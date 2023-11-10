5 интересных фактов о стиле лофт: что стоит знать

Стиль лофт переживает всплеск популярности в Украине. Этот тренд подпитывается желанием иметь более персонализированную и уютную атмосферу в доме. Чтобы рассказать больше об этом стиле, UAportal собрал интересные факты о нем.

Видео дня

Факт 1

Истоки лофта можно проследить в 1940-х годах на Манхэттене, где изобретательные люди возродили заброшенные промышленные здания, превратив их в квартиры и артстудии. Эта инновационная концепция поначалу завоевала популярность среди творческих профессионалов.

Факт 2

Лондон имеет репутацию европейского эпицентра лофта. Во времена правления Маргарет Тэтчер склады были переоборудованы под жилые и коммерческие помещения.

Факт 3

В Чехии пивоварни часто превращаются в увлекательные лофт-пространства. Одним из ярких примеров является пивоварня Mešťan в Праге. Власти страны ставят во главу угла сохранение исторического шарма и индивидуальности таких локаций, заставляя владельцев хранить все детали, включая культовый кирпичный дымоход на крыше.

Читайте также: Как разместить мебель в доме, чтобы организовать пространство функционально

Факт 4

Gasometer – венский лофт, трансформированный из бывших газгольдеров и хранилищ газа. Четыре кирпичных цилиндрических здания высотой 70 метров, каждое из которых было создано отдельным дизайнером. Исторические экстерьеры были тщательно сохранены. Эти газгольдеры превратились в минигород в пределах Вены с жилыми, коммерческими и развлекательными зонами.

Факт 5

Первой инициативой по перепрофилированию постиндустриальных развалин в Украине стал Центр культурных инициатив "Изоляция", расположенный на территории бывшего изоляционного завода. Открытый в Донецке в 2010 году, он принимал посетителей с более чем 20 художественными проектами. В настоящее время хаб переехал в исторический район Подола в Киеве, известный как IZONE. В этом креативном пространстве проходят образовательные программы, включая лекции, мастер-классы и воркшопы.

Стиль лофт продолжает увлекать людей, которые ищут уникальные и увлекательные просторы, наполненные характером и историей. Рост популярности лофта демонстрирует растущее признание индивидуальной среды, способствующей творчеству и незабываемым впечатлениям.

Как сделать роскошный интерьер с маленьким бюджетом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!