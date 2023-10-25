Бюджетная раскладушка от Huawei: что известно о предстоящем релизе

Последние разработки Huawei на рынке смартфонов привлекли внимание технических энтузиастов по всему миру. Согласно инсайдерской информации, компания усердно работает над новым бюджетным дополнением к своей линейке, опираясь на успех раскладушки Pocket S, выпущенной в Китае в прошлом году.

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Китайский инсайдер, в прошлом являвшийся надежным источником информации, намекает на еще более доступную итерацию Pocket S. Ожидается, что это новое устройство станет частью линейки P Pocket, продолжая стремление Huawei предоставлять своим клиентам высококачественные, но бюджетные смартфоны.

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Дата выхода запланирована на первую половину 2024 года, что делает его интересной перспективой для технических энтузиастов, ищущих экономически выгодные варианты.

Одним из самых привлекательных аспектов этого будущего устройства является его ожидаемая цена. Согласно инсайдерскому источнику, Huawei намерена предложить этот раскладной смартфон по цене $735 или даже меньше.

Такая конкурентная ценовая стратегия соответствует целям Huawei сделать передовые технологии доступными для более широкой аудитории.

Напомним, iPhone стал одним из самых популярных смартфонов в мире, предлагая широкий спектр функций и возможностей. Однако, как и любое другое устройство, оно имеет свои плюсы и минусы.

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