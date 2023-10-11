Чем заменить кофе: вкусные и полезные варианты

UAportal подготовил список напитков, которые помогут выйти за рамки кофе и найти привлекательные альтернативы. От травяных чаев до матча и золотого молока мы рассмотрим различные ароматные варианты, которые предлагают уникальные преимущества.

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Травяной чай

При необходимости в теплом и успокаивающем напитке, заменяющем ежедневный кофе, травяной чай может стать идеальным вариантом. Травяные чаи обладают разнообразными вкусами и смесями, и они часто предлагают многочисленные преимущества для здоровья. Например, ромашковый чай способствует расслаблению и крепкому сну, а мятный – пищеварению.

Матча

Для тех, кто наслаждается бодрым эффектом кофе, но желает альтернативы, матч может стать новым напитком. Матча, изготовленная из порошкообразных листьев зеленого чая, богата антиоксидантами и обеспечивает более плавный и длительный заряд бодрости по сравнению с кофе.

Золотое молоко

В качестве успокаивающего и питательного напитка стоит попробовать золотое молоко, которое также называют лате с куркумой. Этот яркий напиток содержит куркуму, природное противовоспалительное средство, а также согревающие специи, такие как корица и имбирь. Кроме того, что это отличная и уютная замена кофе, золотое молоко имеет потенциал способствовать улучшению самочувствия.

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