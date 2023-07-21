Что делать, чтобы пыль не оседала на мебели: секрет в средстве из аптечки

Одной из самых распространенных проблем, с которыми многие сталкиваются, является борьба с пылью на мебели. UAportal подготовил список советов и рекомендаций, которые помогут предотвратить оседание пыли на мебели. Применяя эти советы, вы сможете сэкономить время, силы и поддерживать чистоту в доме.

Регулярно вытирайте пыль и пылесосьте

Возьмите привычку по крайней мере раз в неделю вытирать пыль с поверхностей салфеткой из микрофибры или пылесосом. Начинайте сверху и двигайтесь вниз, чтобы устранить все частицы пыли. Пылесосите мягкую мебель, используя соответствующую насадку, чтобы удалить пыль и мусор из ткани. Часто убирая пыль, вы минимизируете возможность его оседания на мебели.

Защитные чехлы

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Для мягкой мебели используйте чехлы, которые легко снимаются и стираются. Это не только поможет удержать пыль на расстоянии, но и защитит вашу мебель от пятен и разлитой жидкости. Кроме того, для деревянной мебели можно использовать скатерти или подставки, чтобы обеспечить дополнительный уровень защиты от пыли и царапин.

Средства из аптечки

Есть средства вашей аптечки, которые посодействуют уберечь мебель от пыли. Одним из таких средств является вазелин. Нанесите небольшое количество вазелина на чистую тряпку и осторожно протрите ею деревянную мебель. Вазелин создает защитный барьер, помогающий отталкивать частицы пыли.

Еще одно полезное средство – смесь воды и уксуса. Распылите этот раствор на тряпку из микрофибры и протрите поверхности. Кислотность уксуса помогает предотвратить накопление пыли.

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