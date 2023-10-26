Что делать при головокружении: первые действия

Головокружение является распространенным и тревожным явлением, которое может возникнуть неожиданно. UAportal подготовил материал, который поможет тем, кто испытывает головокружение. Независимо от того, это короткое нападение или постоянная проблема.

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Найдите безопасное место

Первое, что нужно сделать, это найти безопасное место, чтобы сесть или прилечь. Это поможет предотвратить падение или травмы. Оказавшись в безопасном месте, попытайтесь найти неподвижный объект, на котором можно сфокусировать взгляд. Это поможет стабилизировать зрение и уменьшить степень головокружения.

Глубоко дышите

Помимо нахождения стабильного положения и фокусировки взгляда, глубокое дыхание также может оказаться полезным, когда вы чувствуете головокружение. Делайте медленные, глубокие вдохи через нос и выдохи через рот. Это поможет расслабить тело и уменьшить чувство головокружения.

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Маневр Эпли

Этот маневр используется для лечения определенного типа головокружения, называемого доброкачественным пароксизмальным позиционным головокружением (ДППС). Он включает в себя серию движений головой, которые могут помочь изменить положение кристаллов во внутреннем ухе, которые могут вызвать головокружение.

Обратитесь за медицинской помощью

Если симптомы не исчезают или сопровождаются другими тревожными симптомами, такими как сильная головная боль, нечеткость зрения или трудности с речью, важно обратиться за медицинской помощью. Эти сигналы могут являться признаками более серьезного заболевания, требующего немедленного медицинского обследования и лечения.

Следите за питьевым режимом

Чтобы предотвратить головокружение в будущем, следите за достаточным уровнем водного баланса и избегайте резких движений или изменения положения тела. Также полезно делать перерывы и отдыхать, когда это необходимо, особенно во время деятельности, требующей концентрации внимания или физических нагрузок.

Напомним, укачивание, болезнь движения или кинетоз – это заболевание, возникающее, когда головной мозг получает противоречивую информацию от внутреннего уха, глаз и тактильных рецепторов. Мы рассказали, как справиться с этими проблемами.

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