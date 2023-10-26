Що робити при запамороченні: перші дії

Запаморочення є поширеним і тривожним явищем, яке може виникнути несподівано. UAportal підготував матеріал, який допоможе тим, хто відчуває запаморочення. Незалежно від того, чи це короткий напад, чи постійна проблема.

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Знайдіть безпечне місце

Перше, що слід зробити, це знайти безпечне місце, щоб сісти або прилягти. Це допоможе запобігти падінню або травмам. Опинившись у безпечному місці, спробуйте знайти нерухомий об'єкт, на якому можна сфокусувати погляд. Це допоможе стабілізувати зір і зменшити ступінь запаморочення.

Глибоко дихайте

Окрім знаходження стабільного положення і фокусування погляду, глибоке дихання також може бути корисним, коли ви відчуваєте запаморочення. Робіть повільні, глибокі вдихи через ніс і видихи через рот. Це допоможе розслабити тіло і зменшити відчуття запаморочення.

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Маневр Еплі

Цей маневр використовується для лікування певного типу запаморочення, яке називається доброякісним пароксизмальним позиційним запамороченням (ДППЗ). Він включає в себе серію рухів головою, які можуть допомогти змінити положення кристалів у внутрішньому вусі, які можуть викликати запаморочення.

Зверніться за медичною допомогою

Якщо симптоми не зникають або супроводжуються іншими тривожними симптомами, такими як сильний головний біль, нечіткість зору або труднощі з мовленням, важливо звернутися за медичною допомогою. Ці сигнали можуть бути ознаками більш серйозного захворювання, яке потребує негайного медичного обстеження та лікування.

Слідкуйте за питним режимом

Щоб запобігти запамороченням у майбутньому, слідкуйте за достатнім рівнем водного балансу та уникайте різких рухів або зміни положення тіла. Також корисно робити перерви і відпочивати, коли це необхідно, особливо під час діяльності, що вимагає концентрації уваги або фізичних навантажень.

Нагадаємо, заколисування, хвороба руху або кінетоз – це захворювання, яке виникає, коли головний мозок отримує суперечливу інформацію від внутрішнього вуха, очей та тактильних рецепторів. Ми розповіли, як впоратися з цими проблемами.

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