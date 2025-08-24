Українці масово інвестують в нерухомість в однієї з країн: названо причини

Незважаючи на непрості часи, інтерес українців до житла за кордоном не слабшає. У липні 2025 року вони стали четвертими за кількістю придбаних об’єктів нерухомості в Туреччині серед іноземців. Загалом було оформлено 134 покупки, що дозволило українським громадянам обійти чимало інших міжнародних інвесторів і впевнено закріпитися серед п’ятірки найактивніших покупців.

За інформацією, оприлюдненою Турецьким інститутом статистики (TÜİK), найбільшу кількість угод з нерухомістю в країні уклали громадяни РФ – 315 угоди. На другому місці – покупці з Ірану, які придбали 152 об’єкти. Третю сходинку рейтингу зайняли німці зі 135 укладеними угодами. Українці розташувалися одразу після них, а п’ятірку найактивніших іноземних інвесторів у турецьку нерухомість замикають громадяни Іраку, які здійснили 120 покупок, повідомляє Open4Business.

Протягом останніх років Туреччина стабільно залишається серед лідерів за популярністю серед українців, які вкладають кошти в житло за кордоном. Це пояснюється низкою факторів: географічна близькість, зручне транспортне сполучення, комфортний клімат, а також більш доступні ціни порівняно з багатьма європейськими країнами.

Хоча вартість нерухомості в Туреччині поступово зростає, вона все ще залишається вигіднішою, ніж у більшості країн Європейського Союзу. Одним із важливих бонусів для інвесторів є можливість оформлення посвідки на проживання при купівлі житла, що робить інвестицію ще більш привабливою.

У червні 2025 року громадяни України стали другими за активністю серед іноземних покупців нерухомості в Туреччині. Експерти зазначають, що динаміка таких придбань суттєво коливається щомісяця – на це впливають сезонні чинники, валютні коливання та наявність привабливих пропозицій на ринку.

Попит на закордонну нерухомість серед українців у найближчій перспективі залишатиметься стабільно високим. Туреччина продовжить утримувати лідерські позиції серед популярних напрямків. Паралельно з цим, дедалі більше уваги буде приділятися європейським ринкам, особливо тим країнам, які пропонують інвестиційні програми для іноземців.

За даними Турецького інституту статистики (TÜİK), активність іноземних покупців на ринку нерухомості Туреччини демонструє динамічні зміни з місяця в місяць. На ці коливання впливають такі чинники, як ціна на житло, нові законодавчі ініціативи та трансформації у споживчому попиті.

