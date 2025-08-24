Украинцы массово инвестируют в недвижимость в одной из стран: названы причины

Несмотря на непростые времена, интерес украинцев к жилью за рубежом не ослабевает. В июле 2025 года они стали четвертыми по количеству приобретенных объектов недвижимости в Турции среди иностранцев. Всего было оформлено 134 покупки, что позволило украинским гражданам обойти многих других международных инвесторов и уверенно закрепиться в пятерке самых активных покупателей.

По информации, обнародованной Турецким институтом статистики (TÜİK), наибольшее количество сделок с недвижимостью в стране заключили граждане РФ – 315 сделок. На втором месте – покупатели из Ирана, которые приобрели 152 объекта. Третье место в рейтинге заняли немцы со 135 заключенными сделками. Украинцы расположились сразу после них, а пятерку самых активных иностранных инвесторов в турецкую недвижимость замыкают граждане Ирака, которые совершили 120 покупок, сообщает Open4Business.

В течение последних лет Турция стабильно остается среди лидеров по популярности среди украинцев, которые вкладывают средства в жилье за рубежом. Это объясняется рядом факторов: географическая близость, удобное транспортное сообщение, комфортный климат, а также более доступные цены по сравнению со многими европейскими странами.

Хотя стоимость недвижимости в Турции постепенно растет, она все еще остается более выгодной, чем в большинстве стран Европейского Союза. Одним из важных бонусов для инвесторов является возможность оформления вида на жительство при покупке жилья, что делает инвестицию еще более привлекательной.

Читайте также: Киев больше не лидер: два украинских города обогнали столицу по ценам на недвижимость

В июне 2025 года граждане Украины стали вторыми по активности среди иностранных покупателей недвижимости в Турции. Эксперты отмечают, что динамика таких покупок существенно колеблется ежемесячно – на это влияют сезонные факторы, валютные колебания и наличие привлекательных предложений на рынке.

Спрос на зарубежную недвижимость среди украинцев в ближайшей перспективе будет оставаться стабильно высоким. Турция продолжит удерживать лидерские позиции среди популярных направлений. Параллельно с этим, все больше внимания будет уделяться европейским рынкам, особенно тем странам, которые предлагают инвестиционные программы для иностранцев.

По данным Турецкого института статистики (TÜİK), активность иностранных покупателей на рынке недвижимости Турции демонстрирует динамичные изменения из месяца в месяц. На эти колебания влияют такие факторы, как цена на жилье, новые законодательные инициативы и трансформации в потребительском спросе.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько лет украинцам придется работать в Польше, чтобы собрать на собственное жилье.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!