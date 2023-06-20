Что необходимо для путешествий: самые полезные советы, которые помогут сэкономить время, деньги и силы

Путешествие – это захватывающий и обогащающий опыт, но оно также может быть стрессовым и сложным. UAportal подготовил список самых полезных советов для путешествий, которые помогут сэкономить время, деньги и силы.

Упаковывайте вещи с умом

Важно упаковать только самое необходимое, включая одежду, туалетные принадлежности и любые другие необходимые вещи. Хороший совет – составить список вещей, которые вам нужно упаковать, а затем исключить все, что не является необходимым.

Читайте также: Как правильно спланировать поездку, чтобы ничего не забыть: лайфхаки

Если вы отправляетесь в короткую поездку, подумайте о том, чтобы взять с собой только ручную кладь, чтобы избежать необходимости сдавать багаж. Умная упаковка сэкономит вам время и силы, и вам не придется беспокоиться о том, что вы везете с собой ненужные вещи.

Видео дня

Используйте приложения для путешествий

Приложения для путешественников могут помочь вам во всем: от бронирования авиабилетов и жилья до поиска местных достопримечательностей и ресторанов. Среди популярных приложений для путешественников – TripAdvisor, Airbnb и Skyscanner. Эти приложения помогут вам сэкономить время и деньги и сделают вашу поездку более приятной и свободной от стресса.

Возьмите с собой многоразовую бутылку для воды

Во многих аэропортах и гостиницах сейчас есть фонтанчики и заправочные станции, так что вы легко сможете наполнить свою бутылку и оставаться с водой на протяжении всей поездки. Кроме того, многоразовая бутылка для воды поможет вам избежать покупки пластиковых бутылок с водой, которые не только дороги, но и вредны для окружающей среды.

Ранее мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!