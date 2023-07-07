Эффективные упражнения с собственным весом, которые можно делать дома: обязательно получите непревзойденный результат

UAportal подготовил список практических упражнений с использованием собственного веса тела, которые помогут привести себя в форму без дорогостоящего оборудования и абонементов в спортзал. Эти упражнения не только эффективны, но и удобны, что позволит включить фитнес в свой распорядок дня независимо от местонахождения или нехватки времени.

Отжимания

Отжимания – это универсальное упражнение, которое воздействует на несколько групп мышц, включая грудь, плечи, трицепсы и корпус. Чтобы выполнить отжимание, начните с того, что поставьте руки на пол чуть шире ширины плеч.

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Вытяните ноги за спиной, поддерживая вес на пальцах. Опустите грудь к земле, сгибая локти, удерживая тело на прямой линии.

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Отжимайтесь в исходное положение, задействуя верхнюю часть тела и основные мышцы. Отжимания можно модифицировать для разных уровней физической подготовки, выполняя их на коленях или поднимая руки на возвышенность.

Приседания

Приседания – это комплексное упражнение, которое прорабатывает нижнюю часть тела, включая квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы. Начните со стойки, поставив ноги на ширине плеч.

Опустите тело, согнув колени и отведя бедра назад, как будто вы садитесь на воображаемый стул. Держите грудь поднятой, а вес тела – на пятках.

Когда бедра станут параллельны земле, толкнитесь пятками, чтобы вернуться в исходное положение. Приседания можно усилить, добавив утяжелители, или усложнить задачу, выполняя приседания на одной ноге.

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Планка

Планка – это фантастическое упражнение для укрепления основных мышц, включая пресс, косые мышцы и нижнюю часть спины. Чтобы выполнить планку, лягте на пол лицом вниз.

Упритесь предплечьями в пол, локти подведите под плечи. Задействуйте свой корпус и поднимите тело от земли, балансируя на предплечьях и пальцах ног. Ваше тело должно образовывать прямую линию от головы до пят.

Удерживайте это положение столько, сколько сможете, сохраняя правильную форму и ровное дыхание. Планку можно модифицировать, выполняя ее на коленях или добавляя подъемы ног или боковые планки для проработки различных зон корпуса.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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