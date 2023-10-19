Гарнитура Apple следующего поколения Vision: что о ней следует знать

В то время как Apple готовится выпустить свою долгожданную гарнитуру Vision Pro в начале следующего года, технологический гигант уже присматривается к следующему поколению этого инновационного устройства.

Согласно недавнему отчету Марка Гурмана из Bloomberg, Apple стремится предложить более доступную версию гарнитуры, даже если это означает идти на определенные компромиссы, например, уменьшить количество некоторых функций, таких как EyeSight.

Цель Apple с этой более бюджетной моделью – достичь ценовой отметки в диапазоне от $1,500 до $2,500. Одной из стратегий достижения этой более низкой стоимости, как предлагает Гурман, является устранение функции EyeSight.

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Функция EyeSight использует внешний OLED-дисплей для проектирования выражения лица пользователя на окружающую среду, что в первую очередь приносит пользу окружающим Vision Pro.

В последнем выпуске информационного бюллетеня Gurman's Power On также стало известно, что Apple планирует снизить количество камер и датчиков в более дешевой гарнитуре, что отличает ее от более продвинутой Vision Pro.

Несмотря на инновационность, EyeSight может быть главным кандидатом на снижение стоимости, поскольку ее основной функцией является улучшение опыта для наблюдателей, а не для пользователя. В режиме погружения дисплей прикрывается, и только когда пользователь переключается на внешний вид, то его взгляд становится видимым.

Процесс, лежащий в основе EyeSight, заключается в проектировании трехмерного изображения лица и глаз пользователя на изогнутую снаружи панель OLED. Этот дисплей окружен линзообразным стеклом, что создает убедительную иллюзию глубины.

Vision Pro постоянно отслеживает свое положение по отношению к другим людям в комнате, точно отражая перспективу пользователя.

Однако эта передовая технология, естественно, имеет свою цену. Удаление EyeSight может значительно снизить стоимость материалов для Vision Pro, что делает ее убедительным компромиссом для пользователей, которые в основном используют гарнитуру наедине в комнате.

В дополнение к более доступной модели, Apple также усердно работает над вторым поколением высококлассной гарнитуры Vision Pro. Эта итерация будет сосредоточена на повышении комфорта за счет уменьшения веса и улучшения производительности чипа, что сулит еще более увлекательный и приятный опыт.

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