Грецкие орехи - 10 лайфхаков, которые помогут их очистить и сохранить свежими

Греческие орехи - ценный продукт, богатый витаминами, йодом, цинком и полезными полиненасыщенными жирами. Несмотря на их многочисленные полезные свойства, их очистка может быть сложной задачей. Поэтому редакция UAportal подготовила несколько удобнымх способов очистки и хранения грецких орехов

1. Используйте специальное приспособление для чистки грецких ореховОрехокол - это инструмент, специально разработанный для быстрой и легкой очистки грецких орехов. Просто зажмите орех в зубцах, поверните ручку, и вуаля - у вас идеальное, не поврежденное ядро.

2. Попробуйте использовать ножЕще один способ очистить грецкий орех - использовать нож. Просто введите лезвие в щель между скорлупками и осторожно переверните нож. Орех должен остаться целым.

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3. Замочите в кипяткеЧтобы скорлупа стала мягче, замочите орехи в кипятке на 30-40 минут. После охлаждения скорлупа будет легко раскалываться вилкой.

4. Микроволновая печь или духовкаЕще одно отличное решение - разогреть орехи в микроволновой печи или духовке в течение 15-20 минут. После остывания скорлупа легко снимется.

5. Сварить и снять кожицуЕсли вы хотите снять тонкую кожицу с ядра, варите орехи в течение 15 минут. Кожура должна легко сниматься руками.

6. Запечь в духовкеВы также можете выложить ядра на противень и запечь в предварительно разогретой духовке при температуре 200 градусов. Просто встряхните орехи, и кожура отпадет.

7. Сушить на солнцеПри сушке грецких орехов солнце - ваш лучший союзник. Просто разложите орехи в один слой на водонепроницаемом материале и оставьте их сушиться на несколько дней, периодически переворачивая. Избегайте сушки вблизи отопительных приборов или в духовке.

8. Используйте чулок или сетчатый контейнерЕсли погода не позволяет сушить орехи на солнце, можно использовать старый чулок или сетчатый контейнер. Наполните его орехами и поставьте в теплое, хорошо проветриваемое место, но не в прямой контакт с теплом.

9. Храните в герметичных контейнерах или бумажных пакетахЧтобы орехи не потеряли своих свойств, храните их правильно. Очищенные орехи следует хранить в герметичных контейнерах или бумажных пакетах, они могут сохраняться до 3 месяцев. Орехи в скорлупе можно хранить в льняном или бумажном пакете.

10. Храните в холодильнике или морозильной камереДля длительного хранения держите орехи в холодильнике или морозильной камере. Они сохранят свои свойства и свежесть еще дольше.

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