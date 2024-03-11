Изменение тарифов на газ: что ждет кошельки украинцев

В настоящее время в Украине установлен мораторий на повышение цен на природный газ и другие коммунальные услуги, включая отопление и поставку горячей воды.

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Эту информацию подтвердил Олег Попенко, руководитель Союза потребителей коммунальных услуг, в прямом эфире "Ранок.LIVE".

По его словам, до завершения текущего отопительного периода не предполагается увеличение стоимости услуг. Однако существует возможность, что уже в апреле-мае текущий тариф на газ будет пересмотрен.

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"Насколько я знаю, насколько есть инсайдерская информация… в прошлом году в том же НАК "Нафтогазе" рассматривался вопрос о повышении тарифа на газ. Опять же, я не утверждаю, что 100% это будет принято, но я знаю, что изучается вопрос поднятия, в среднем, где-то на 1-1.5 грн", – сообщил Попенко.

В настоящее время цена на газ составляет 7,96 гривен за кубический метр. В случае увеличения тарифа, как предусмотрено руководством Союза, цена может составить от 9 до 9,5 гривен за кубометр.

"Если вырастет стоимость газа, это автоматически поднимет тарифы на теплоснабжение и горячую воду", — добавил Попенко.

Ранее мы писали о том, что за коммуналку нужно будет платить по новым правилам, подробности рассказали в правительстве.

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