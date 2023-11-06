Как безопасно и быстро прочистить трубы: три действенных совета

UAportal подготовил информацию о лучших способах быстрой и безопасной прочистки труб и устранении засоров. Мы расскажем о некоторых практических и эффективных решениях, используя обычные бытовые ингредиенты и специализированные инструменты.

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Использование пищевой соды и уксуса

Чтобы безопасно прочистить трубы и быстро избавиться от засоров, один из эффективных лайфхаков заключается в использовании комбинации пищевой соды и уксуса. Прежде всего, высыпьте в канализацию чашку пищевой соды, а затем чашку уксуса. После того как смесь настоится примерно 30 минут, следующим и последним шагом будет промывание канализации горячей водой.

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Испытание вантуза

Еще один полезный лайфхак для безопасной прочистки труб и устранения засоров – использование вантуза. Начните с частичного наполнения раковины или ванны водой для создания уплотнения. Затем поместите резиновый вантуз над ливнем и продолжайте сильно толкать и тянуть, чтобы создать всасывание.

Использование кабельного шнека или змейки

Для устранения более стойких и труднодоступных засоров ценным инструментом может оказаться кабельный шнек или змейка. Просто вставьте конец шнека или змейки в канализацию, пока не почувствуете сопротивление, а затем осторожно вращайте или прокручивайте инструмент, чтобы разбить засор и протолкнуть его дальше вниз по трубе.

Напомним, ранее мы писали о самом простом способе избавиться от засорения раковины без химии.

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