Как бороться с мхом на газоне: действенные советы от экспертов

Мох – обычное явление на многих газонах, и то, считать ли его проблемой или нет, зависит от личных предпочтений. Мох преуспевает в тенистых местах и на плохо осушенных участках, где траве трудно расти.

Чтобы эффективно бороться с мхом на газоне, важно устранить основные причины его появления. Специальные средства по уничтожению мха могут обеспечить кратковременное облегчение, но он может вернутся, если не решить корневые проблемы.

Распространенные проблемы и пути их решения

1. Уплотнение и плохой дренаж:

Если вы заметили долго не исчезающие лужи, это свидетельствует о проблемах с дренажем. Осенью можно уменьшить уплотнение газона с помощью аэратора с полыми зубцами. На маленьких участках можно при помощи садовой вилки сделать ямки и заполнить их острым песком для улучшения дренажа.

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2. Наращивание соломы:

Солома – это слой мертвой травы и мха, который накапливается на газоне, способствуя уплотнению и плохому росту травы. Удаление скошенной травы можно выполнить с помощью газонных граблей или механического скарификатора. Этот процесс позволяет траве иметь больше места для роста.

3. Плохой рост травы:

Если трава на вашем участке растет медленно, она становится уязвимой к инвазии мха. Поощряйте интенсивный рост травы, подкармливая ее соответствующим газонным удобрением осенью и весной.

4. Чрезмерная тень:

В местах с глубокой тенью рассмотрите возможность использования семян травы или газонной дернины, специально разработанной для таких условий. Кроме того, можно заменить траву почвопокровными растениями или сделать выбор в пользу твердого озеленения.

5. Слишком короткая стрижка:

Если стричь траву слишком коротко, образуются пробелы, в которые легко проникает мох и другие нежелательные растения. Поддерживайте хороший травяной покров, избегая слишком короткой стрижки газона.

6. Кислые почвы:

Мох процветает в кислой почве с низким уровнем pH. Проверьте уровень рН грунта с помощью простого набора и при необходимости внесите известь, чтобы повысить уровень кислотности.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

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