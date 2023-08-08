Как быстро и легко вывести ржавчину из одежды: три проверенных метода

Ржавые пятна могут появиться на любой одежде даже если вы очень бережно относитесь к своим вещам. Однако избавиться от этих загрязнений очень сложно. Поэтому UAportal подготовил три способа, которые помогут эффективно справиться с этой проблемой.

Лимонный сок и соль

Сначала выжмите свежий лимонный сок на необходимый участок и хорошо посыпьте его солью. Аккуратно потрите ткань, чтобы создать отшелушивание. Оставьте смесь примерно на 30 минут, а затем прополощите одежду холодной водой. Впоследствии постирайте вещь обычным способом, и пятно ржавчины должно исчезнуть.

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Уксус и пищевая сода

Нанесите обычный белый уксус на загрязненный участок, посыпьте его пищевой содой и оставьте на несколько минут. Мягкой щеткой или тряпкой осторожно вотрите смесь в пятно. Затем прополощите изделие холодной водой и постирайте его, как обычно.

Средства для удаления ржавчины

Если предыдущие методы не сработали, используйте специально разработанные средства для борьбы с устойчивыми пятнами на разных поверхностях. Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям по упаковке химии. Обязательно не забудьте протестировать средство на небольшой незаметной части ткани перед нанесением на весь загрязненный участок.

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