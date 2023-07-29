Простое средство для эффективного удаления жирных пятен с одежды: это нужно сделать перед стиркой

Оставшиеся на одежде пятна трудно удалить, и их следует обработать перед тем, как положить в стиральную машину. Сильные загрязнения иногда остаются на вещах даже после стирки.

Эти загрязненные предметы одежды нельзя помещать в стиральную машину без предварительной обработки. Издание Sante Plus предложило использовать простое средство, которое поможет избавиться от пятен любой сложности.

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Некоторые жирные пятна на одежде не поддаются стирке. Поэтому необходимо предварительное замачивание перед тем, как положить его в стиральную машину.

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Для этого используйте жидкость для мытья посуды, чтобы удалить засохшее пятно из одежды и зубную щетку, чтобы слегка почистить ее.

Дайте продукту подействовать в течение нескольких минут, затем поместите одежду в стиральную машину. Вы также можете замочить загрязненную одежду в тазу с холодной водой, смешанной со столовой ложкой моющего средства. С этой мыльной водой она станет чистой и без пятен.

Вы можете использовать эти натуральные ингредиенты для удаления сложных загрязнений:

1. Марсельское мыло. Чтобы избавиться от жирного пятна на одежде, вы можете использовать марсельское мыло перед тем, как положить его в машину, особенно для удаления желтых пятен на ткани.

Потрите пятно влажным марсельским мылом и оставьте на несколько часов, прежде чем загружать белье в стиральную машину. Затем запустите цикл стирки, подходящий для одежды.

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2. Пищевая сода. Чтобы использовать ее как пятновыводитель перед стиркой, разведите столовую ложку гидрокарбоната в 400 мл горячей воды и налейте раствор в пульверизатор. Распылите смесь на пятна и оставьте на несколько минут, прежде чем положить одежду в стиральную машину. Будьте осторожны с шелком и хлопком.

3. Белый уксус. Для этого пропитайте пятно белым уксусом и оставьте действовать примерно на час. Затем вы можете поместить одежду в машину.

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