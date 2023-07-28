Всего два обычных продукта необходимы для очистки чугунной ванны, чтобы она стала снова белоснежной.
С годами ванна теряет свой привлекательный и белый внешний вид. Появляется известковый налет, накипь, желтизна и другие загрязнения.
Знайте, что это можно исправить, используя всего два ингредиента. Простым Лайфхаком поделились эксперты издания Sante Plus.
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Чтобы ваша ванна снова стала белой, не нужно бежать в магазин за дорогими химическими средствами. Вместо этого можно воспользоваться белым уксусом и жидкостью для мытья посуды. В этом случае вам понадобится:
- 30 мл белого уксуса;
- 15 мл жидкости для мытья посуды;
- распылитель.
Для начала нужно приготовить раствор, который очистит вашу ванну.
1. Налейте белый уксус в миску или другую глубокую емкость, нагрейте в микроволновке в течение одной минуты.
2. После нагревания перелейте его в бутылку с распылителем с помощью воронки, затем добавьте жидкость для мытья посуды и все перемешайте, осторожно стряхнув бутылку с распылителем.
3. Распылите раствор на ванну и оставьте на 30 минут.
4. Протрите поверхность губкой, прежде чем смыть теплой водой.
Обратите внимание, что чистящий раствор также можно использовать для очистки душа и раковины, в частности, благодаря противоизвестковым и антисептическим свойствам белого уксуса.
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