Всього два звичайні продукти необхідні для очищення чугунної ванни, щоб вона стала знову білосніжною

З роками ванна втрачає свій привабливий та білосніжний зовнішній вигляд. З'являється вапняний наліт, накип, жовтизна та інші забруднення.

Знайте, що це можна виправити, використовуючи лише два інгредієнти. Простим лайфхаком поділились експерти видання Sante Plus.

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Щоб ваша ванна знову стала білою, не потрібно бігти в магазин за дорогими хімічними засобами. Натомість можна скористатися білим оцтом та рідиною для миття посуду. У цьому випадку вам знадобиться:

30 мл білого оцту;

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15 мл рідини для миття посуду;

розпилювач.

Для початку потрібно приготувати розчин, який очистить вашу ванну:

1. Налийте білий оцет у миску або іншу глибоку ємність, нагрійте в мікрохвильовій печі протягом однієї хвилини.

2. Після нагрівання перелийте його в пляшку з розпилювачем за допомогою лійки, потім додайте рідину для миття посуду і все перемішайте, обережно струсивши пляшку з розпилювачем.

3. Розпорошіть розчин на ванну і залиште на 30 хвилин.

4. Протріть поверхню губкою, перш ніж змити теплою водою.

Зверніть увагу, що цей розчин, що чистить, також можна використовувати для очищення душу і раковини, зокрема, завдяки противапняним і антисептичним властивостям білого оцту.

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