Как быстро очистить и избавиться от запахов из колбы термоса: действенные лайфхаки

Термос является невероятно удобным и практичным предметом, независимо от того, отправляетесь ли вы в поход или просто наслаждаетесь отдыхом на природе. Однако многие люди не знают, что неправильное использование и хранение может привести к появлению неприятного запаха в термосе. UAportal подготовил подробное руководство, которое поможет сохранить свежесть и отсутствие запаха в термосе.

Очистка колбы термоса

Для очистки термоса самым простым методом является создание раствора с использованием пищевой соды. Добавьте 5 столовых ложек пищевой соды в термос и залейте 500 мл кипятка. Отрегулируйте количество в зависимости от размера вашего термоса. Оставьте содовый раствор на 3-4 часа или на ночь.

Читайте также: Как выбрать качественный термос для еды и напитков: виды, материалы и функциональность

Видео дня

Утром тщательно промойте термос под проточной водой. Важно отметить, что если термос имеет неприятный запах, пробку также следует очистить. Пробку можно либо прокипятить, либо замочить в растворе пищевой соды, пока вода не остынет.

Удаление чайного налета

В случае образования чайного налета для очистки можно использовать обычную соль. Смешайте 4-5 столовых ложек крупной каменной соли с одним литром кипятка и оставьте раствор в термосе до остывания. Пробку можно оставить открученной и замочить ее отдельно в том же растворе, используя миску или тарелку.

Использование лимонной кислоты

Лимонная кислота пользуется популярностью среди опытных туристов, когда речь идет об очистке колб термосов, испачканных чайным налетом. Если вы не можете очистить термос сразу после заваривания чая, образование налета практически неизбежно.

В этой ситуации приготовьте раствор из 1 столовой ложки лимонной кислоты на 500 мл кипятка. Плотно закройте термос пробкой и оставьте его на 3-4 часа.

Читайте также: Как устранить неприятный запах в термосе: действенные способы для хозяек

Очистка внутренней поверхности металлического термоса

Для металлических термосов наиболее эффективным средством является уксусная кислота, известная как уксус. Приготовьте раствор из 3 столовых ложек уксуса на 500 мл теплой воды. Залейте раствор в термос, наполнив его до верха, и плотно закройте пробкой. Оставьте на ночь.

Борьба с запахами

Для устранения запаха из термоса у вас есть несколько вариантов. Можно использовать горчичный порошок, растворив 2-3 столовые ложки в 1 литре кипятка. Просто залейте раствор в термос, плотно закройте крышку, хорошо встряхните, пока порошок не растворится, и оставьте на 3-4 часа.

Другой вариант использования свежего лимона. Залейте термос почти до горлышка кипятком и добавьте мелко нарезанный лимон. Закройте колбу и оставьте на ночь. К утру вы не обнаружите ни остатков, ни неприятного запаха.

Использование моющего средства

Если вы предпочитаете использовать моющее средство, то можно очистить термос с некоторыми предосторожностями.

Однако важно соблюдать следующие правила:

Избегайте абразивных моющих средств, которые могут повредить колбу и ее внешнюю поверхность. Не используйте моющие средства, предназначенные для других целей, например, для чистки кухонных плит, микроволновых печей или ванн. Держитесь подальше от агрессивных растворов и порошков, предназначенных для удаления ржавчины и накипи. Всегда мойте колбу с моющим средством для мытья посуды и тщательно ополаскивайте ее под прохладной проточной водой.

Напомним, UAportal рассказал о 5 действенных способах, которые помогут отмыть кухонные шкафы от жира и грязи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !