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Как быстро просыпаться: 5 советов для бодрого утра

Марина Грамович

Полезные советы для бодрого пробуждения

Вам тяжело каждое утро просыпаться? Вы переставляете несколько раз будильник, чтобы еще несколько минут поспать? UAportal собрал несколько полезных советов, которые помогут начать утро энергично и бодро.

Установите постоянный график сна

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время ежедневно даже в выходные. Это поможет наладить внутренние часы вашего организма, что будет способствовать лучшему качеству сна. Старайтесь спать 7-9 часов каждую ночь, чтобы хорошо чувствовать себя на следующий день.

Создайте хорошую утреннюю рутину

Утренняя рутина поможет вам быстрее просыпаться и начинать свой день с легкостью. Добавьте в нее занятия, которые вам нравятся и заряжают энергией. К примеру, растяжку, медитацию или чтение. Не тянитесь сразу к телефону или проверке электронной почты, так как это может привести к ощущению усталости и стресса. Сосредоточьтесь лучше на занятиях, которые помогут вам расслабиться и настроят на позитивное настроение в течение дня.

Обеспечьте доступ к естественному свету

Когда вы проснулись, откройте шторы или жалюзи, чтобы в комнату проник солнечный свет. Это поможет дать сигнал вашему организму, что пора вставать. Если на улице еще темно, можете приобрести лампу для светотерапии, имитирующую естественный свет.

Поддерживайте водный баланс в организме

Как только вы проснулись, выпейте стакан воды, чтобы ускорить метаболизм. Обезвоживание может привести к ощущению вялости и усталости, поэтому очень важно пополнить запас жидкости прежде всего утром. Старайтесь держать бутылку с водой у кровати, чтобы легче было вспомнить об этом.

Не откладывайте постоянно будильник

Во время дремления вы нарушаете свой цикл сна. Поэтому вы будете чувствовать себя уставшими и сонливыми. Лучше установите будильник именно на то время, когда вам действительно нужно просыпаться. Уложите устройство в другом конце комнаты, чтобы заставить себя физически встать с кровати.

Ранее UaPortal поделился, что нельзя делать за час до сна.

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