Как быстро просыпаться: 5 советов для бодрого утра
Вам тяжело каждое утро просыпаться? Вы переставляете несколько раз будильник, чтобы еще несколько минут поспать? UAportal собрал несколько полезных советов, которые помогут начать утро энергично и бодро.
Установите постоянный график сна
Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время ежедневно даже в выходные. Это поможет наладить внутренние часы вашего организма, что будет способствовать лучшему качеству сна. Старайтесь спать 7-9 часов каждую ночь, чтобы хорошо чувствовать себя на следующий день.
Создайте хорошую утреннюю рутину
Утренняя рутина поможет вам быстрее просыпаться и начинать свой день с легкостью. Добавьте в нее занятия, которые вам нравятся и заряжают энергией. К примеру, растяжку, медитацию или чтение. Не тянитесь сразу к телефону или проверке электронной почты, так как это может привести к ощущению усталости и стресса. Сосредоточьтесь лучше на занятиях, которые помогут вам расслабиться и настроят на позитивное настроение в течение дня.
Обеспечьте доступ к естественному свету
Когда вы проснулись, откройте шторы или жалюзи, чтобы в комнату проник солнечный свет. Это поможет дать сигнал вашему организму, что пора вставать. Если на улице еще темно, можете приобрести лампу для светотерапии, имитирующую естественный свет.
Поддерживайте водный баланс в организме
Как только вы проснулись, выпейте стакан воды, чтобы ускорить метаболизм. Обезвоживание может привести к ощущению вялости и усталости, поэтому очень важно пополнить запас жидкости прежде всего утром. Старайтесь держать бутылку с водой у кровати, чтобы легче было вспомнить об этом.
Не откладывайте постоянно будильник
Во время дремления вы нарушаете свой цикл сна. Поэтому вы будете чувствовать себя уставшими и сонливыми. Лучше установите будильник именно на то время, когда вам действительно нужно просыпаться. Уложите устройство в другом конце комнаты, чтобы заставить себя физически встать с кровати.
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