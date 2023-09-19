Як швидко прокидатися: 5 порад для бадьорого ранку

Вам важко щоранку прокидатися? Ви декілька разів переставляєте будильник, щоб ще декілька хвилин поспати? UAportal зібрав кілька корисних порад, які допоможуть розпочати ранок енергійно та бадьоро.

Встановіть постійний графік сну

Лягайте спати й прокидайтеся в один і той же час щодня навіть у вихідні. Це допоможе налагодити внутрішній годинник вашого організму, що сприятиме кращій якості сну. Намагайтесь спати 7-9 годин щоночі, аби добре почуватися впродовж наступного дня.

Створіть гарну ранкову рутину

Ранкова рутина допоможе вам швидше прокидатися й розпочинати свій день з легкістю. Додайте у неї заняття, які вам подобаються й заряджають енергією. Наприклад, розтяжку, медитацію або читання. Не тягніться одразу до телефона чи перевірки електронної пошти, адже це може спричинити відчуття втоми та стресу. Натомість зосередьтеся краще на заняттях, які допоможуть вам розслабитись і налаштують на позитивний настрій протягом дня.

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Забезпечте доступ до природного світла

Коли ви прокинулися, відкрийте штори або жалюзі, щоб в кімнату проникло сонячне світло. Це допоможе дати сигнал вашому організму, що час вставати. Якщо надворі ще темно, можете придбати лампу для світлотерапії, що імітує природне світло.

Підтримуйте водний баланс в організмі

Щойно ви прокинулись, випийте склянку води, щоб прискорити метаболізм. Зневоднення може призвести до відчуття млявості й втоми, тому дуже важливо поповнити запас рідини насамперед уранці. Намагайтеся тримати пляшку з водою біля ліжка, аби було легше згадати про це.

Не переводьте постійно будильник

Під час дрімання ви порушуєте свій цикл сну. Тому ви будете відчувати себе більш втомленими та сонливими. Натомість краще встановіть будильник саме на той час, коли вам дійсно потрібно прокидатися. Покладіть пристрій в іншому кінці кімнати, щоб змусити себе фізично встати з ліжка.

Раніше, UaPortal поділився, що не можна робити за годину до сну.

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