Аварія фунікулера у Лісабоні: загинуло 23 людини, ще 18 отримали поранення (фото)

Увечері 3 вересня в Лісабоні з рейок зійшов відомий фунікулер "Глорія", що спричинило масштабну трагедію. Загинули 23 людини, ще 18 отримали поранення, з них п’ятеро перебувають у тяжкому стані.

Про інцидент повідомляє Sky News. Жовто-білий вагон, популярний серед туристів, був фактично знищений — конструкція розлетілася на уламки, а рятувальники витягали постраждалих із-під завалів.

Влада поки не розкриває особи загиблих і поранених, але підтверджує, що серед них є іноземці. Причини аварії, яка сталася близько 18:00 у години пік, поки не встановлені. За словами очевидців, вагон раптово зірвався з пагорба, ймовірно, втративши керування.

Мер міста Карлуш Моедаш заявив: "Лісабон у жалобі. Це безпрецедентна трагедія для нашого міста. Єдине, що можна сказати — сьогодні дуже трагічний день".

Уряд Португалії пообіцяв розпочати офіційне розслідування після завершення рятувальної операції.

Фунікулер "Глорія", що перевозить понад 40 осіб, з’єднує центр Лісабона з районом Байрру-Алту. Це один із трьох міських фунікулерів, визнаний національним пам’ятником та популярний серед туристів і місцевих жителів.

