'Ми ведемо дуже хороший діалог': Трамп заявив, що планує розмову із Путіним

Президент США Дональд Трамп повідомив, що після телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським планує найближчим часом поспілкуватися і з президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп підтвердив свої наміри та зазначив, що США підтримують "дуже хороший діалог".

Він згадав, що йому вдалося врегулювати кілька воєнних конфліктів у світі, які тривали десятиліттями, однак ситуація між Росією та Україною виявилася найскладнішою. Про це він сказав під час закритої вечері з керівниками провідних світових ІТ-компаній у Білому домі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Трамп наголосив, що очікував швидшого вирішення питання завдяки власним стосункам із Путіним та Києвом, проте реальність виявилася набагато важчою. За його словами, лише цього тижня в Україні загинули понад сім тисяч людей, переважно військові, і масштаби втрат можна порівняти з часами Другої світової війни.

Водночас він запевнив, що переконаний у можливості досягнення врегулювання: "Це складніше завдання, ніж інші конфлікти, але ми його вирішимо. Ми все владнаємо".

Раніше ми розповідали, що Reuters опублікували цинічні умови Путіна для припинення війни проти України.

