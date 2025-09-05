'Мы ведем очень хороший диалог': Трамп заявил, что планирует разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским планирует в ближайшее время пообщаться и с президентом России Владимиром Путиным. Трамп подтвердил свои намерения и отметил, что США поддерживают "очень хороший диалог".

Он упомянул, что ему удалось урегулировать несколько военных конфликтов в мире, продолжавшихся десятилетиями, однако ситуация между Россией и Украиной оказалась самой сложной. Об этом он сказал во время закрытого ужина с руководителями ведущих мировых ИТ-компаний в Белом доме, сообщает " Интерфакс-Украина ".

Трамп подчеркнул, что ожидал более быстрого решения вопроса благодаря собственным отношениям с Путиным и Киевом, однако реальность оказалась гораздо тяжелее. По его словам, только на этой неделе в Украине погибли более семи тысяч человек, преимущественно военные, и масштабы потерь сопоставимы с временами Второй мировой войны.

В то же время он заверил, что убежден в возможности достижения урегулирования: "Эта более сложная задача, чем другие конфликты, но мы ее решим. Мы все устроим".

