Російська армія атакувала Одесу дронами: спалахнула пожежа у складських приміщеннях (фото)

У ніч на 4 вересня Одеса зазнала удару російських безпілотників. Внаслідок атаки загорілися складські приміщення, також було пошкоджено вантажний автомобіль.

Про це повідомило ГУ ДСНС в Одеській області. "Одеса: російські війська завдали удару по місту БпЛА, спалахнула пожежа у складському приміщенні, пошкоджений вантажний автомобіль", — йдеться в офіційному повідомленні.

Читайте також: РФ вдарила балістикою та шахедами по Києву: є руйнування та поранені (фото)

Полум’я вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. У гасінні брали участь понад 40 рятувальників ДСНС, підрозділ Нацгвардії та добровольці.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, армія рф здійснила масований удар по Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!