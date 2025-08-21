Армія рф здійснила масований удар по Україні: є влучання у Мукачево, Львові та Запоріжжі, понад 12 людей постраждало, один загиблий (фото, відео)

У ніч на 21 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку по території України. Вибухи лунали у Львові, Луцьку, Рівному, на Хмельниччині, а також у Мукачеві, де було зафіксовано влучання по одному з підприємств міста. У Києві в цей час працювали сили ППО.

Про це повідомили міський голова Андрій Садовий, голова ОВА Максим Козицький та ДСНС в Telegram, Мукачівська міськрада, керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Мукачево найбільше постраждало від удару: вибух припав на завод Flex, який спеціалізується на виробництві електроніки. Попри те, що працівників нічної зміни попередили про загрозу та встигли вивести з цехів у безпечне місце, обійтися без постраждалих не вдалося. До лікарні Святого Мартина доставили десятьох людей, ще двоє звернулися самостійно. П’ятеро пацієнтів залишаються на стаціонарному лікуванні, один із них переведений до обласної лікарні. Загиблих наразі не зафіксовано.

У Львові ракети та дрони влучили в район вулиці Олени Степанівни. Вибухова хвиля пошкодила десятки будинків і дитячий садок. Загинула одна людина, ще кілька отримали поранення різного ступеня тяжкості. Одна жінка перебуває у лікарні святого Пантелеймона з ушкодженнями грудної клітки та забоєм легень. Міська влада повідомляє, що відновлювальні роботи вже розпочато.

У Луцьку також пролунали вибухи, але, за словами міського голови Ігоря Поліщука, обійшлося без жертв і поранених. У Запоріжжі ворог також здійснив атаку, проте інформації про постраждалих на ранок не надходило.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків дронами.

