Яка категорія українців має право на отримання 20 тисяч гривень на дрова

В Україні чимало сімей опалюють житло дровами, вугіллям чи іншим твердим паливом. Щоб полегшити підготовку до холодів, держава передбачила додаткові виплати, проте отримати їх зможуть лише певні категорії громадян.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України, у рамках програми підтримки на зиму 2025–2026 років домогосподарствам, які відповідають вимогам, виплачуватимуть по 19 400 гривень. Гроші можна буде витратити на закупівлю дров, вугілля, брикетів чи пелетів.

Фінансування програми забезпечується за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та низки благодійних організацій. Допомогу спрямовано насамперед мешканцям населених пунктів поблизу лінії фронту та державного кордону з РФ, які мають системи опалення на твердому паливі. Крім того, на допомогу можуть розраховувати соціально вразливі сім’ї з Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей.

До таких категорій належать внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини, домогосподарства з низьким рівнем доходу, одинокі матері чи батьки, літні люди, які живуть самі й не працюють, а також люди з інвалідністю та ті, хто доглядає за ними.

Виплати надходитимуть на банківські рахунки у вересні-жовтні цього року. Щоб отримати гроші, потрібно подати документи до органів соціального захисту за місцем проживання. Це може зробити будь-який повнолітній член родини або представник за довіреністю. Важливо, що навіть у разі переїзду родини до безпечнішого регіону після подання заяви, кошти все одно будуть перераховані.

