З відомостей зникли мільйони пенсіонерів: хто ризикує втратити виплати

В Україні за останні роки кількість пенсіонерів скоротилася приблизно на 1,8 мільйона осіб. Якщо у 2015-му на обліку в Пенсійному фонді перебувало понад 12 мільйонів громадян, то нині – лише близько 10,3 мільйона.

Це означає, що значна частина літніх людей втратила право на виплати. За словами експертів, головні причини зникнення пенсіонерів із відомостей – проблеми з підтвердженням трудового стажу, пише сайт Напенсії.

Часто це пов’язано з відсутністю відрахувань до фонду, роботою без офіційного оформлення, втраченими архівними документами або некоректними даними у системі. Додатковим чинником стала й еміграція: частина українців виїхала за кордон і не оформила належним чином пенсійні виплати.

Читайте також: Дехто з українців може оформити пенсію незалежно від віку: кого стосується та який розмір виплат

Фахівці наголошують, що ситуація може торкнутися будь-кого. Навіть якщо людина вже отримує пенсію, важливо регулярно перевіряти свій стаж і нарахування через електронний кабінет Пенсійного фонду. У разі виявлення помилок можна скористатися безкоштовною правовою допомогою або звернутися до суду. Також закон дозволяє за потреби докупити відсутній стаж.

За масштабами проблема є значною: майже два мільйони українців фактично випали з пенсійної системи, що співмірно з населенням великого міста. Експерти закликають громадян заздалегідь подбати про свої документи, аби уникнути ризику залишитися без законних виплат у майбутньому.

Раніше ми розповідали, що українським пенсіонерам пояснили, хто ризикує залишитися без доступу до грошей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!