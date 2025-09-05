Переважатиме тепла погода: прогноз погоди в Україні на вихідні

У найближчі вихідні, 6 і 7 вересня, в Україні очікується тепла та сонячна погода. Вдень температура коливатиметься в межах від +24 до +29 градусів.

У західних областях, де позначиться вплив атмосферного фронту, можливі короткочасні дощі з грозами, які здатні знизити температуру на кілька градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі.

Читайте також: Вдень пекельно, вночі прохолодно: синоптикиня розповіла про різкі контрасти погоди в Україні

Нічні показники по країні становитимуть +12 — +16, а в південних і західних регіонах — близько +18.

У Києві та передмісті прогнозують суху й сонячну погоду з комфортними +25 — +26 градусами вдень.

Раніше ми розповідали, коли очікувати на різке зниження температури та заморозки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!