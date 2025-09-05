Преобладает теплая погода: прогноз погоды в Украине на выходные

В предстоящие выходные, 6 и 7 сентября, в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Днем температура будет колебаться от +24 до +29 градусов.

В западных областях, где скажется влияние атмосферного фронта, возможны кратковременные дожди с грозами, способные снизить температуру на несколько градусов. Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

Ночные показатели по стране составят +12 – +16, а в южных и западных регионах – около +18.

В Киеве и пригороде прогнозируют сухую и солнечную погоду с комфортными +25-26 градусами днем.

