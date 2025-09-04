Долари чи гривня: поради експерта для збереження заощаджень до кінця року

В умовах інфляції та коливань валютного курсу українці дедалі частіше замислюються про збереження своїх заощаджень. Економісти запевняють, що панікувати через коливання долара не варто, і радять розглядати більш вигідні способи інвестування.

Про це йдеться у матеріалі ТСН. Зокрема, економіст Олександр Савченко прокоментував, чого варто очікувати від курсу долара в найближчий період.

Експерт зазначає, що до кінця року курс гривні, ймовірно, залишатиметься близько 41–42 грн за долар. Це пов’язано з тим, що дефіцит бюджету України на 2025 рік повністю покривається фінансовою підтримкою західних партнерів.

За словами Савченка, нинішній курс більше залежить не від внутрішніх економічних показників, а від обсягів міжнародного фінансування. Проте ситуація може змінитися у разі значних проривів на фронті або масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Дефіцит бюджету на цей рік закритий за рахунок допомоги наших західних партнерів. Тепер курс гривні визначається насамперед тим, скільки фінансування ми отримуємо, а не економічними показниками, експортом-імпортом чи рівнем інфляції", – пояснив він.

Купувати долари чи ні

На питання про доцільність покупки доларів експерт Олександр Савченко дав несподівану пораду:

"Я б не радив купувати долари", – заявив він.

Натомість він рекомендує українцям звернути увагу на більш вигідні та безпечні способи збереження коштів. Одним із таких є банківські депозити, особливо на терміни від 3 до 6 місяців.

Ще один привабливий варіант – військові облігації (ОВДП). Вони не тільки підтримують державу, але й мають низькі ризики. Доходи від таких облігацій не оподатковуються, а відсотки майже повністю компенсують продуктову інфляцію та навіть перекривають загальну.

