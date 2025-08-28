Нацбанк продовжує підтримку гривні: чи варто очікувати на стрибок долара восени

Минулого тижня Національний банк України посилив гривню, скоротивши обсяг валютних інтервенцій на фоні відносно стабільного дефіциту валюти на ринку. Восени регулятор може допустити більші коливання курсу гривні та поступово ослаблювати її.

Таку думку висловили аналітики інвесткомпанії ICU. "Зміцнення гривні та утримання курсу на нинішньому рівні є свідомим рішенням НБУ. Можливо, що восени регулятор дозволить трохи ширші коливання курсу, щоб згодом перейти до його помірного послаблення", – зазначено в огляді.

Аналітики повідомили, що минулого тижня Національний банк України продовжив зміцнювати гривню: у четвер офіційний курс встановили на рівні 41,22 грн/долар, а в п’ятницю його трохи підвищили до 41,28 грн/долар.

Дефіцит валюти на ринку зменшився незначно – на 8%, до 301 млн доларів. Щоб задовольнити попит та підтримати гривню, НБУ за тиждень продав із резервів 551 млн доларів, що на 9% менше порівняно з попереднім тижнем і нижче середньотижневого обсягу інтервенцій від початку повномасштабної війни.

