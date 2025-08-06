Що вигідніше купити зараз - долар чи євро: експертний прогноз для України

Досягнута домовленість між США та ЄС у торговельному конфлікті спричинила падіння курсу євро відносно долара. Експерти поділилися порадами щодо того, чи варто українцям зараз купувати чи продавати долари.

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин рекомендує поки що зберігати долари, поки курс залишається стабільним і не спостерігається валютної паніки. Про це він розповів у коментарі для ТСН.

"Девальваційні ризики для гривні восени – майже неминучі, і вони вже на горизонті. Навіть якщо зараз інвестиції у валюту не дають миттєвого прибутку, з часом ситуація зміниться. До того ж, важливим плюсом є цілодобовий доступ до валютних заощаджень", – зазначив Шевчишин.

Експерт наголосив, що наразі не варто накопичувати євро, адже ця валюта, ймовірно, ще втратить у вартості.

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Водночас економіст Андрій Забловський, очільник Секретаріату Ради підприємців при Кабміні, дотримується іншої думки: він рекомендує вкладатися у валюту.

"Сьогодні доцільно купувати як долари, так і євро, яке наразі ослабло, тим самим розподіляючи ризики інвестиційного портфеля. На тлі очікуваної девальвації гривні до понад 43 грн за долар до кінця року та можливого подальшого знецінення у 2026-му, варто поступово збільшувати валютну частку заощаджень – щонайменше до двох третин", – зазначив він.

У той же час представник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин радить звернути увагу на заробіток у гривні – зокрема, на вже діючі банківські депозити та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). При цьому він застерігає: відкривати нові депозити або продовжувати чинні більш ніж на один місяць наразі не варто.

Що ж до продажу іноземної валюти, то жоден із фахівців цього не підтримує.

Раніше ми розповідали, що експерти порадили, куди краще інвестувати гроші.

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