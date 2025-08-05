Чи купувати долари: експерти порадили, куди краще інвестувати гроші

Експерти не рекомендують українцям інвестувати всі свої заощадження виключно в долари. Вони також попереджають про ризики вкладень виключно в іноземну валюту. За словами фахівців, найкращим рішенням буде розмістити в доларах не більше 30% від загальної суми заощаджень. Водночас 50% цих коштів рекомендується вкладати в гривневі інструменти з фіксованим доходом.

За словами фінансового аналітика Олексія Козирева, мова йде про депозити. Окрім того, це облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та цінні папери від найбільших українських емітентів. Про це зазначається в матеріалі OBOZ.UA.

Залишок же варто тримати в готівці. Зокрема, як зазначає експерт, важливо сформувати так званий валютний портфель, інвестуючи в різні валюти. За словами Козирєва, оптимальний розподіл коштів виглядатиме так:

до 50% – в долар;

до 40% – в євро;

до 10% – у швейцарський франк.

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При цьому, як пояснює економічний експерт Сергій Фурса, облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) є привабливим інструментом для інвесторів завдяки високій дохідності та підтримці курсу долара Національним банком. Експерт також зауважив, що прибутковість українських облігацій становить близько 16% і "ніде у світі, особливо в надійних інструментах", такої дохідності немає.

"А враховуючи, що Національний банк тримає курс і буде тримати далі без змін (він намертво прив'язаний, бо бореться з інфляцією), то фактично ви маєте прибутковість у 16% у доларах річних. Це офігенна дохідність", – зазначив Фурса.

Водночас голова правління АТ "Універсал банк" Ірина Старомінська в коментарі для OBOZ.UA підкреслила, що однією з переваг ОВДП є відсутність оподаткування доходів за ними. Це робить їх більш привабливими для тих, хто планує інвестувати на довший період.

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