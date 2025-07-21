Чому варто обирати купюри певного номіналу: поради перед візитом до обмінника

Якщо ви регулярно купуєте долари для збереження коштів або розрахунків, варто розібратися, які саме номінали банкнот підходять у різних ситуаціях. Найчастіше в обмінниках пропонують купюри по 100 доларів, однак під час подорожей це може бути не надто зручно.

Портал Новини.LIVE пояснив, які номінали долара варто мати при собі тим, хто купує валюту. Вибір номіналу доларових банкнот залежить передусім від ваших цілей. Якщо ви купуєте валюту для збереження, найдоцільніше обирати купюри по 100 доларів – це найвищий номінал у системі США. Такі банкноти легше зберігати, вони займають менше місця, і банки чи обмінники охоче їх приймають.

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Втім, якщо ви готуєтесь до подорожі, краще мати під рукою дрібніші купюри – від 1 до 50 доларів, а також монети. Вони зручніші для щоденних розрахунків: у магазинах, кафе, громадському транспорті. Частину суми можна зарахувати на картку, а решту – взяти готівкою, розмінявши її на дрібні номінали.

Є ще один важливий нюанс – оплата великих покупок. Якщо мова йде про придбання техніки, автомобіля чи навіть квартири, розраховуватись купюрами по 10 доларів буде вкрай незручно. У таких ситуаціях найкраще мати при собі банкноти великого номіналу. Тож при обміні валюти варто враховувати свої цілі та потреби.

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