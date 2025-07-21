Почему стоит выбирать купюры определенного номинала: советы перед визитом в обменник

Если вы регулярно приобретаете доллары для сохранения средств или расчетов, стоит разобраться, какие именно номиналы банкнот подходят в разных ситуациях. Чаще в обменниках предлагают купюры по 100 долларов, однако во время путешествий это может быть не слишком удобно.

Портал Новости.LIVE объяснил, какие номиналы доллара стоит иметь при себе тем, кто покупает валюту. Выбор номинала долларовых банкнот зависит, прежде всего, от ваших целей. Если вы покупаете валюту для хранения, целесообразнее всего выбирать купюры по 100 долларов – это самый высокий номинал в системе США. Такие банкноты легче хранить, они занимают меньше места и банки или обменники охотно их принимают.

Читайте также: Украинцам рассказали об альтернативах доллара и евро, которые способны сохранить средства от обесценения

Впрочем, если вы готовитесь к путешествию, лучше иметь под рукой более мелкие купюры – от 1 до 50 долларов, а также монеты. Они более удобны для ежедневных расчетов: в магазинах, кафе, общественном транспорте. Часть суммы можно зачесть на карточку, а остальное – взять наличными, разменяв ее на мелкие номиналы.

Есть еще один важный нюанс – оплата больших покупок. Если речь идет о приобретении техники, автомобиля или даже квартир, рассчитываться купюрами по 10 долларов будет крайне неудобно. В таких ситуациях лучше иметь банкноты большого номинала. При обмене валюты следует учитывать свои цели и потребности.

Раньше мы рассказывали, где украинцам не стоит покупать доллары.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!