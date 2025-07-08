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Економіка

Українцям розповіли про альтернативи долару та євро, які здатні зберегти кошти від знецінення

Анастасія Крищук

Українцям розповіли про альтернативи долару та євро, які здатні зберегти кошти від знецінення
Які валюти найкращі для заощаджень. Джерело: freepik

Зважаючи на коливання курсу долара та євро в Україні, питання вибору найкращої валюти для збереження заощаджень залишається актуальним. Українці мають кілька варіантів, які можуть допомогти захистити свої гроші від інфляції.

Сайт "Новини.LIVE" розповів, яка валюта є найвигіднішою для збереження заощаджень українцями.

Несподівані коливання в курсі долара та євро роблять їх менш вигідними для довгострокових обмінних операцій. Долар подорожчав після того, як НБУ відмовився від фіксованого курсоутворення, а євро здорожчало на 6 грн всього за чотири місяці.

Фінансові аналітики рекомендують не зберігати кошти в одній валюті, а створювати диверсифікований портфель. Це дозволить витримати економічні негаразди з мінімальними втратами та знизити ризики девальвації грошей. Виникає питання: що ж вибрати українцям замість звичних долара та євро?

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Необхідно враховувати стабільність валюти та її роль в глобальній економіці. Якщо ваша мета – захистити кошти від знецінення, а не виграти на можливому зростанні курсу, то непоганими варіантами є:

  • Швейцарський франк (CHF) — відомий своєю надійністю, стійкістю до зовнішніх змін і політичною нейтральністю.
  • Канадський долар (CAD) — має меншу волатильність порівняно з доларом США, але залежить від сировинного ринку, що допомагає підтримувати стабільний курс.
  • Японська єна (JPY) — схильна до незначного знецінення через м’яку монетарну політику, однак є хорошим варіантом для збереження коштів у періоди економічних труднощів.

Рекомендується розподілити капітал між кількома стабільними валютами для зниження ризиків. Повністю відмовлятися від долара США та євро не варто, але їх частку в портфелі краще зменшити до того, як геополітична ситуація стабілізується.

Раніше ми розповідали, що аналітики попередили про можливе зростання курсу долара з нюансами.

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