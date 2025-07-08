Українцям розповіли про альтернативи долару та євро, які здатні зберегти кошти від знецінення

Зважаючи на коливання курсу долара та євро в Україні, питання вибору найкращої валюти для збереження заощаджень залишається актуальним. Українці мають кілька варіантів, які можуть допомогти захистити свої гроші від інфляції.

Сайт "Новини.LIVE" розповів, яка валюта є найвигіднішою для збереження заощаджень українцями.

Несподівані коливання в курсі долара та євро роблять їх менш вигідними для довгострокових обмінних операцій. Долар подорожчав після того, як НБУ відмовився від фіксованого курсоутворення, а євро здорожчало на 6 грн всього за чотири місяці.

Фінансові аналітики рекомендують не зберігати кошти в одній валюті, а створювати диверсифікований портфель. Це дозволить витримати економічні негаразди з мінімальними втратами та знизити ризики девальвації грошей. Виникає питання: що ж вибрати українцям замість звичних долара та євро?

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Необхідно враховувати стабільність валюти та її роль в глобальній економіці. Якщо ваша мета – захистити кошти від знецінення, а не виграти на можливому зростанні курсу, то непоганими варіантами є:

Швейцарський франк (CHF) — відомий своєю надійністю, стійкістю до зовнішніх змін і політичною нейтральністю.

Канадський долар (CAD) — має меншу волатильність порівняно з доларом США, але залежить від сировинного ринку, що допомагає підтримувати стабільний курс.

Японська єна (JPY) — схильна до незначного знецінення через м’яку монетарну політику, однак є хорошим варіантом для збереження коштів у періоди економічних труднощів.

Рекомендується розподілити капітал між кількома стабільними валютами для зниження ризиків. Повністю відмовлятися від долара США та євро не варто, але їх частку в портфелі краще зменшити до того, як геополітична ситуація стабілізується.

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