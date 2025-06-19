Курс долара до кінця року: аналітики попередили про можливе зростання з нюансами

До завершення року офіційний курс долара в Україні може піднятися до рівня 43–44 гривні. Це означає, що в період з липня по грудень очікується зростання в межах 2,5–5%. Водночас суттєвих коливань на валютному ринку не прогнозується.

Такий прогноз у коментарі для OBOZ.UA озвучив Сергій Мамедов – віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління Глобус Банку. За його словами, у нинішніх умовах війни режим "керованої гнучкості" демонструє ефективність: ринок залишається стабільним, без різких чи хаотичних стрибків курсу.

Усі зміни відбуваються поступово, без раптових злетів або обвалів. Крім того, міжнародні валютні резерви дозволяють регулювати валютні інтервенції, підтримуючи баланс між попитом і пропозицією, – наголосив експерт.

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Водночас банкір підкреслив, що жоден прогноз не може повністю врахувати всі економічні та військові ризики — як всередині країни, так і на глобальному рівні. Саме тому, за його словами, до оцінок курсу валют слід підходити з певною обережністю.

"Останні кілька місяців світові валютні ринки демонстрували змінні тенденції. Втім, завдяки специфіці валютного регулювання в Україні ми не спостерігаємо різких падінь чи стрімкого зростання курсу долара. Що стосується євро, його курс залишається прив’язаним до глобальної динаміки цієї валюти", – зазначив експерт.

Водночас на ситуацію з доларом в Україні можуть вплинути й інші важливі фактори. Серед них:

формування державного бюджету на 2026 рік, що окреслить перспективи економічного зростання та потенційні обсяги міжнародної допомоги, які наразі залишаються невизначеними;

воєнна ситуація, яка залишається нестабільною;

політика Національного банку, який, ймовірно, продовжить балансувати між ринковими механізмами та елементами контролю.

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