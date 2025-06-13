Гривня тримає оборону: коли чекати змін у курсі долара

Попри суттєвий валютний дефіцит і значні обсяги валютних інтервенцій, Національний банк продовжив зміцнювати гривню. Найближчим часом не планує змінювати курс на підтримку її стабільності.

Згідно з щотижневим звітом інвесткомпанії ICU, за чотири робочі дні минулого тижня загальний дефіцит валюти зріс майже на 11% і досяг 430 мільйонів доларів. Це зумовило потребу у подальших валютних продажах з боку НБУ: регулятор реалізував 639 мільйонів доларів із золотовалютних резервів – аналогічно попередньому тижню та все ще вище середнього рівня інтервенцій, зафіксованого від початку повномасштабної війни.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні: спочатку він опустився трохи нижче 41,5 грн/дол., а в п’ятницю знизився ще більше – до 41,4 грн/дол., що означає зміцнення приблизно на 0,3% за тиждень. Тим часом готівковий курс у ключових банках майже не змінився і тримався в межах 41,1–41,7 грн/дол., йдеться в аналітичному огляді.

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Експерти компанії ICU наголошують, що НБУ залишається головним джерелом пропозиції валюти на ринку та наразі не планує послаблювати гривню.

"На нашу думку, регулятор цілком комфортно почувається з нинішніми обсягами тижневих інтервенцій, які приблизно відповідають середнім значенням від початку повномасштабної війни. У найближчі місяці він, ймовірно, утримуватиметься від послаблення курсу", – прогнозують аналітики.

Також зауважується, що збільшення попиту на валюту серед фізичних осіб на початку місяця є звичним явищем –у цей період оновлюються ліміти на онлайн-купівлю валюти.

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