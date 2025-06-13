Гривна держит оборону: когда ждать изменений в курсе доллара

Несмотря на значительный валютный дефицит и значительные объемы валютных интервенций, Национальный банк продолжил укреплять гривну.

Согласно еженедельному отчету инвесткомпании ICU, за четыре рабочих дня прошлой недели общий дефицит валюты вырос почти на 11% и достиг 430 миллионов долларов. Это обусловило потребность в дальнейших валютных продажах со стороны НБУ: регулятор реализовал 639 миллионов долларов из золотовалютных резервов - аналогично предыдущей неделе и все еще выше среднего уровня интервенций, зафиксированного с начала полномасштабной войны.

Нацбанк укрепил официальный курс гривны: сначала он опустился чуть ниже 41,5 грн/долл., а в пятницу снизился еще больше - до 41,4 грн/долл., что означает укрепление примерно на 0,3% за неделю. Тем временем наличный курс в ключевых банках почти не изменился и держался в пределах 41,1-41,7 грн/долл., говорится в аналитическом обзоре.

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Эксперты компании ICU отмечают, что НБУ остается главным источником предложения валюты на рынке и пока не планирует ослаблять гривну.

"По нашему мнению, регулятор вполне комфортно чувствует себя с нынешними объемами недельных интервенций, примерно соответствующих средним значениям с начала полномасштабной войны. В ближайшие месяцы он, вероятно, будет воздерживаться от ослабления курса", – прогнозируют аналитики.

Также отмечается, что увеличение спроса на валюту среди физических лиц в начале месяца является обычным явлением – в этот период обновляются лимиты на онлайн-покупку валюты.

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