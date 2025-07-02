Мінекономіки озвучило прогноз щодо курсу долара до 2028 року: що чекати українцям

У проєкті Бюджетної декларації на 2026–2028 роки уряд прогнозує поступове, хоча й невелике, підвищення курсу долара до гривні. Такий базовий сценарій ґрунтується на покращенні безпекової ситуації, яке очікується з 2026 року.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 27 червня 2025 року № 774. У документі наведено ключові прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку країни, а також окремі припущення на трирічний період. Прогноз був підготовлений Міністерством економіки України.

Згідно з новими даними, середньорічний курс долара очікується таким:

2026 рік – 44,7 грн (44,8 грн на грудень);

2027 рік – 45,2 грн (45,3 грн на грудень);

2028 рік – 45,6 грн (45,8 грн на грудень).

У Бюджетній декларації відзначається, що стан валютного ринку в Україні залишається стабільним і під контролем. Так, у травні 2025 року середньомісячний курс долара становив 41,5 грн, тоді як за підсумками 2024 року середній курс був на рівні 40,2 грн.

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Крім цього, наприкінці травня 2025 року міжнародні резерви України досягли рекордних $44,5 млрд, що зумовлено значними фінансовими надходженнями від іноземних партнерів.

Оновлення прогнозів

У порівнянні з бюджетною декларацією на 2025–2027 роки, схваленою влітку 2024-го, прогноз курсу долара став більш оптимістичним. Тоді очікували:

2025 рік – середній курс 45,0 грн (45,6 грн у грудні);

2026 рік – 46,5 грн (45,9 грн у грудні);

2027 рік – 46,4 грн (46,2 грн у грудні).

Поточні орієнтири

У державному бюджеті на 2025 рік закладено курс долара на рівні 45 грн за долар, з прогнозом 45,6 грн на кінець року. Проте навесні Мінекономіки знизило цей прогноз до 43,3 грн у середньому за рік (43,7 грн у грудні).

Представники Нацбанку підкреслюють, що ці показники не є офіційним прогнозом регулятора. Як зазначив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, курс, закладений у бюджеті, не є орієнтиром для монетарної політики, яка спрямована перш за все на досягнення макроекономічних цілей.

На сьогодні курс гривні залишається відносно стабільним: з кінця липня 2024 року він майже не змінився і станом на 1 липня 2025 року становить 41,77 грн за долар.

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