Якою буде вартість 100 доларів в Україні у липні: прогноз банкіра

У липні 2025 року на валютному ринку України не прогнозується різких змін або несподіваних коливань. Курс формуватиметься під впливом поточних економічних, геополітичних та регуляторних факторів.

Як пояснив у коментарі УНІАН Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків і інвестиційної діяльності "Глобус Банку", на динаміку валютного курсу в середині літа впливатимуть такі основні чинники:

політика Національного банку України;

стан ключових секторів економіки;

очікуване уповільнення інфляції;

стабільність та обсяг міжнародної фінансової підтримки.

Також банкір наголосив, що курс долара в Україні перебуває під контролем НБУ, тоді як на курс євро значно впливають глобальні валютні ринки – зокрема співвідношення євро до долара, яке змінюється під тиском міжнародної геополітики.

Згідно з прогнозом, у липні курс американського долара в Україні коливатиметься в межах 41,6–42,2 грн, тоді як євро торгуватиметься на рівні 46,5–48,5 грн.

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Відповідно, 100 доларів коштуватимуть приблизно 4160–4220 гривень, а сума в 1000 доларів – 41 600–42 200 гривень. Для євро ці показники становитимуть 4650–4850 грн за 100 євро та 46 500–48 500 грн за 1000 євро.

Прогноз валютного курсу до кінця 2025 року

Сергій Мамедов, голова правління "Глобус Банку" і віцепрезидент Асоціації українських банків, припускає, що офіційний курс долара може піднятися до 43–44 гривень до кінця поточного року. Це означає, що з липня по грудень ймовірне зростання становитиме приблизно 2,5–5%. Водночас експерт не очікує різких стрибків на валютному ринку.

Раніше ми розповідали, коли чекати змін у курсі долара.

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